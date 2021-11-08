Леброн Джеймс из-за травмы может пропустить больше месяца
Стали известны подробности восстановления 36-летнего форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса после повреждения мышц живота, сообщает журналист The Athletic Билл Орэм.
При диастазе прямых мышц живота (предварительный диагноз) спортсмену требуется не менее четырех недель на восстановление. В зависимости от тяжести растяжения, сроки могут вырасти до восьми недель.
Джеймс уже пропустил два матча, в которых его команда уступила «Оклахоме» (104:107) и «Портленду» (90:105). Сейчас «Лейкерс» с балансом побед 5-5 занимают 10-е место в Западной конференции.
Ранее главный тренер «Озерников» Фрэнк Вогель сообщил, что Джеймс выбыл «примерно на неделю».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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