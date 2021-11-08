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Леброн Джеймс из-за травмы может пропустить больше месяца

19:19
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Стали известны подробности восстановления 36-летнего форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса после повреждения мышц живота, сообщает журналист The Athletic Билл Орэм.

При диастазе прямых мышц живота (предварительный диагноз) спортсмену требуется не менее четырех недель на восстановление. В зависимости от тяжести растяжения, сроки могут вырасти до восьми недель.

Джеймс уже пропустил два матча, в которых его команда уступила «Оклахоме» (104:107) и «Портленду» (90:105). Сейчас «Лейкерс» с балансом побед 5-5 занимают 10-е место в Западной конференции.

Ранее главный тренер «Озерников» Фрэнк Вогель сообщил, что Джеймс выбыл «примерно на неделю».

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Иван Шитик все материалы автора
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