Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Бостон» заинтересован в обмене Бена Симмонса из «Филадельфии»

18:10
Теги:

«Бостон» выразил заинтересованность в защитнике «Филадельфии» Бене Симмонсе, сообщает журналист Шэмс Чарания.

Ранее появлялась информация, что руководство «Филадельфии» планирует подождать до 15 декабря, прежде чем вести конкретные переговоры по обмену Симмонса. Такой срок установлен из-за того, что 15 декабря значительная часть игроков НБА, у которых сейчас действует запрет на обмен, станет доступна для сделок.

Напомним, звездный разыгрывающий отказывается играть за команду и хочет как можно скорее покинуть ее.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Фильтрованная, бутилированная или кипяченая? Сколько и какую воду нужно пить
В ФРГ отреагировали на запрос «Нафтогаза» об участии в сертификации СП-2
0