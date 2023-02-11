Леброн Джеймс испытывает болевые ощущения в стопе

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс испытывает болевые ощущения в стопе. Об этом написал инсайдер Крис Хэйнс.

«Эта травма беспокоит его уже несколько недель. Он играет через боль, но сейчас она становится невыносимой. Мне объяснили, что эта проблема преследует его на протяжении всего сезона, но сейчас ситуация стала просто ужасной», — рассказал Хэйнс.

Джеймс превзошел достижение бывшего центрового «Лейкерс» Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков) в домашнем матче против «Оклахомы-Сити Тандер» (130:133).