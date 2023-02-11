К ресторану, в котором Леброн Джеймс праздновал рекорд НБА по очкам, привели двух козлов

К ресторану в Лос-Анджелесе, в котором форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс праздновал рекорд НБА по очкам, привели двух козлов.

В английском языке «козел» переводится — goat, что также на сленге значит «величайший» (Greatest of all time).

Форвард «Лос-Анджелеса» установил новый рекорд лиги по очкам за карьеру — 38 390.

Джеймс превзошел достижение бывшего центрового «Лейкерс» Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков) в домашнем матче против «Оклахомы-Сити Тандер» (130:133).