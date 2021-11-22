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«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и продлил победную серию до пяти матчей

«Голден Стэйт» дома обыграл «Торонто»
07:02
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«Голден Стэйт» дома обыграл «Торонто» (119:104) в регулярном чемпионате НБА.

В составе победителей результативнее всего оказался Джордан Пул, записав в свой актив 33 очка. Эндрю Уиггинс набрал 32 очка.

Лучшей результативностью у «Торонто» отличился Паскаль Сиакам, набравший 21 очко.

«Голден Стэйт» продлил победную серию до пяти матчей, у «Торонто» — пятое поражение за последние шесть игр.

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НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Торонто» — 119:104 (36:24, 25:23, 31:30, 27:27)

22 ноября. Сан-Франциско. «Chase Center».

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Виктория Кравченко все материалы автора
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