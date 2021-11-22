«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и продлил победную серию до пяти матчей
«Голден Стэйт» дома обыграл «Торонто» (119:104) в регулярном чемпионате НБА.
В составе победителей результативнее всего оказался Джордан Пул, записав в свой актив 33 очка. Эндрю Уиггинс набрал 32 очка.
Лучшей результативностью у «Торонто» отличился Паскаль Сиакам, набравший 21 очко.
«Голден Стэйт» продлил победную серию до пяти матчей, у «Торонто» — пятое поражение за последние шесть игр.
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Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Торонто» — 119:104 (36:24, 25:23, 31:30, 27:27)
22 ноября. Сан-Франциско. «Chase Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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