Энтони Дэвис: «Все знают, что Леброн не грязный игрок. Он случайно разбил лицо Стюарту»

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал эпизод из матча регулярного чемпионата НБА с «Детройтом» (121:116), в котором его одноклубник Леброн Джеймс был удален за то, что отмахнулся локтем от центрового соперника Айзейи Стюарта и рассек ему бровь.

«Все знают, что Леброн не грязный игрок, — приводит слова Дэвиса ESPN. — Он случайно разбил лицо Стюарту. И как только это понял, посмотрел на него с сожалением. Я не знаю, что Стюарт хотел сделать, зачем это все. Но никто в «Лейкерс», от первого до пятнадцатого игрока, не мог этого допустить. Мы будем защищать нашего брата«.

По словам форварда, он не видел подобных инцидентов ни разу за десять лет.

«Зря Стюарт так поступил. Ты получил рассечение рядом с глазом, но никто этого не хотел. Так что мы не допустим, чтобы Айзейи вот так бросался на нашего партнера. Не знаю, что он пытался сделать, но мы не могли допустить подобное», — сказал Дэвис.

Напомним, что эпизод произошел за девять минут до конца третьей четверти. После случившегося Стюарт хотел разобраться с Джеймсом, но был задержан работниками безопасности. В результате центровой «Пистонс» убежал в подтрибунное помещение. Работники стадиона на это время просили зрителей оставаться на своих местах.

Отметим, что данное удаление является вторым в карьере форварда «Лос-Анджелеса». В 2017 году его удалили за споры с арбитрами.