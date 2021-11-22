Энтони Дэвис: «Все знают, что Леброн не грязный игрок. Он случайно разбил лицо Стюарту»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал эпизод из матча регулярного чемпионата НБА с «Детройтом» (121:116), в котором его одноклубник Леброн Джеймс был удален за то, что отмахнулся локтем от центрового соперника Айзейи Стюарта и рассек ему бровь.
«Все знают, что Леброн не грязный игрок, — приводит слова Дэвиса ESPN. — Он случайно разбил лицо Стюарту. И как только это понял, посмотрел на него с сожалением. Я не знаю, что Стюарт хотел сделать, зачем это все. Но никто в «Лейкерс», от первого до пятнадцатого игрока, не мог этого допустить. Мы будем защищать нашего брата«.
По словам форварда, он не видел подобных инцидентов ни разу за десять лет.
«Зря Стюарт так поступил. Ты получил рассечение рядом с глазом, но никто этого не хотел. Так что мы не допустим, чтобы Айзейи вот так бросался на нашего партнера. Не знаю, что он пытался сделать, но мы не могли допустить подобное», — сказал Дэвис.
Напомним, что эпизод произошел за девять минут до конца третьей четверти. После случившегося Стюарт хотел разобраться с Джеймсом, но был задержан работниками безопасности. В результате центровой «Пистонс» убежал в подтрибунное помещение. Работники стадиона на это время просили зрителей оставаться на своих местах.
Отметим, что данное удаление является вторым в карьере форварда «Лос-Анджелеса». В 2017 году его удалили за споры с арбитрами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/nba/story/_/id/32685986/lebron-james-bloodies-detroit-pistons-isaiah-stewart-hit-face-ejected-ensuing-tussle
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю