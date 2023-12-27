Харден и Джордж помогли «Клиперс» обыграть «Шарлотт»

«Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Шарлотт Хорнетс» в матче НБА — 113:104.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Клипперс» Джеймс Харден, в активе которого 29 очков, шесть подборов и восемь результативных передач. Его партнер по команде форвард Пол Джордж отметился 25 очками, четырьмя подборами и четырьмя передачами.

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«ЛА Клипперс» — «Шарлотт» — 113:104 (26:27, 29:23, 27:30, 31:24)