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Сегодня, 09:17

Харден и Джордж помогли «Клиперс» обыграть «Шарлотт»

Виктория Кравченко
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«Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Шарлотт Хорнетс» в матче НБА — 113:104.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Клипперс» Джеймс Харден, в активе которого 29 очков, шесть подборов и восемь результативных передач. Его партнер по команде форвард Пол Джордж отметился 25 очками, четырьмя подборами и четырьмя передачами.

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«ЛА Клипперс» — «Шарлотт» — 113:104 (26:27, 29:23, 27:30, 31:24)

27 декабря. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Шарлотт Хорнетс
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