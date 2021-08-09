Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Tokyo 2020
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Форвард «Индианы» Макдермотт перешел в «Сан-Антонио»

00:00
Теги:

Легкий форвард «Индианы» Даг Макдермотт перешел в «Сан-Антонио».

В рамках обмена с «Индианой» «Сперс» получили Макдермотта, защищенный пик второго раунда драфта НБА-2023 и право на обмен пиками второго раунда драфта-2026 с «Пэйсерс». «Индиана» получила защищенный пик «Сан-Антонио» во втором раунде драфта-2023.

В сезоне-2020/21 Макдермотт набирал в среднем 13,6 очка, 3,3 подбора и 1,3 передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Медальный зачет Олимпиады-2020 в Токио: итоговое положение
Ученые объяснили отсутствие тромбозов после вакцины "Спутник V"
Израильская гимнастка Ашрам прокомментировала претензии к судейству на ОИ
Видео: люди держали машину над пострадавшим до приезда врачей
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд