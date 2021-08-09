Форвард «Индианы» Макдермотт перешел в «Сан-Антонио»
Легкий форвард «Индианы» Даг Макдермотт перешел в «Сан-Антонио».
В рамках обмена с «Индианой» «Сперс» получили Макдермотта, защищенный пик второго раунда драфта НБА-2023 и право на обмен пиками второго раунда драфта-2026 с «Пэйсерс». «Индиана» получила защищенный пик «Сан-Антонио» во втором раунде драфта-2023.
OFFICIAL: Spurs acquire Doug McDermott.— San Antonio Spurs (@spurs) August 8, 2021
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В сезоне-2020/21 Макдермотт набирал в среднем 13,6 очка, 3,3 подбора и 1,3 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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