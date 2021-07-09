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Крис Пол вышел на 10-е место по количеству результативных передач в плей-офф НБА

06:48
Крис Пол. Фото Instagram
Крис Пол. Фото Instagram
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«Финикс» обыграл «Милоуки» (118:108) во втором матче финальной серии НБА. Разыгрывающий «Бакс» Крис Пол отметился 8-ю результативными передачами.

Как сообщает пресс-служба лиги, 36-летний американец вышел на 10-е место в истории НБА по количеству ассистов в матчах плей-офф. На его счету 1041 результативная передача.

Возглавляет список Мэджик Джонсон (2346), второе место занимает Леброн Джеймс (1919), а замыкает тройку лучших Джон Стоктон (1839).

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Евгений Козинов все материалы автора

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