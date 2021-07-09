Крис Пол вышел на 10-е место по количеству результативных передач в плей-офф НБА
«Финикс» обыграл «Милоуки» (118:108) во втором матче финальной серии НБА. Разыгрывающий «Бакс» Крис Пол отметился 8-ю результативными передачами.
Как сообщает пресс-служба лиги, 36-летний американец вышел на 10-е место в истории НБА по количеству ассистов в матчах плей-офф. На его счету 1041 результативная передача.
Возглавляет список Мэджик Джонсон (2346), второе место занимает Леброн Джеймс (1919), а замыкает тройку лучших Джон Стоктон (1839).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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