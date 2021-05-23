Кавай Леонард верит в «Клипперс», несмотря на поражение от «Далласа» в первом матче плей-офф НБА
Форвард «Клипперс» Кавай Леонард заявил, что сохраняет веру в успех своей команды, несмотря на поражение в первом матче первого раунда плей-офф НБА против «Далласа» (103:113).
«Никто сильно не расстроился. Никто не любит проигрывать, но мы по-прежнему сохраняем хорошее настроение, мы верим в себя. Ничто хорошее не достается так просто», — приводит Sports Illustrated слова Леонарда.
Второй матч серии «Клипперс» — «Даллас» состоится 26 мая, начало — в 5.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.si.com/nba/clippers/news/la-clippers-kawhi-leonard-loss-dallas-mavericks
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю