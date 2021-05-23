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Кавай Леонард верит в «Клипперс», несмотря на поражение от «Далласа» в первом матче плей-офф НБА

11:47
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Форвард «Клипперс» Кавай Леонард заявил, что сохраняет веру в успех своей команды, несмотря на поражение в первом матче первого раунда плей-офф НБА против «Далласа» (103:113).

«Никто сильно не расстроился. Никто не любит проигрывать, но мы по-прежнему сохраняем хорошее настроение, мы верим в себя. Ничто хорошее не достается так просто», — приводит Sports Illustrated слова Леонарда.

Второй матч серии «Клипперс» — «Даллас» состоится 26 мая, начало — в 5.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.si.com/nba/clippers/news/la-clippers-kawhi-leonard-loss-dallas-mavericks

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