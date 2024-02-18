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Сегодня, 08:08

Команда «Пэйсерс» победила в конкурсе мастерства на Матче звезд НБА-2024

Руслан Минаев
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Игроки Тайриз Халибертон, Беннедикт Матурин и Майлз Тернер в составе команды «Пэйсерс» стали победителями конкурса мастерства в рамках недели Матча звезд НБА-2024.

Они обыграли команду первых номеров драфтов — «Топ Пикс». В нее вошли Паоло Банкеро, Энтони Эдвардс, Виктор Вембаньяма.

Также участие в конкурсе принимала команда звезд НБА «Олл Старс», куда вошли Скотти Барнс, Тайриз Макси и Трэй Янг.

В прошлом году победителями стали игроки «Юты», в 2022-м — «Кливленда».

Баскетбол
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