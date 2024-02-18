Маккланг второй год подряд победил в конкурсе бросков сверху Матча звезд НБА

Игрок фарм-клуба «Орландо Мэджик» Мак Маккланг стал победителем конкурса бросков сверху на Матч звезд НБА-2024.

Разыгрывающий набрал в первом раунде 97,4 балла за два броска. Он опередил атакующего защитника «Бостона» Джейлена Брауна (96,4), форварда «Нью-Йорка» Джейкоба Торрина (95) и Хайме Хакеса мл. из «Майами» (94,2).

В финале Маккланг победил Брауна, набрав 98,8 балла за два слэм-данка против 97,8 — у его оппонента.

25-летний американец второй год стал чемпионом конкурса бросков сверху Матч звезд НБА.