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Леброн Джеймс заявил, что не задумывается об уходе из «Лейкерс»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не думает об уходе из клуба.

Нынешний контракт 39-летнего баскетболиста действует до конца сезона-2023/24, при этом у игрока есть опция продления соглашения еще на один год.

«Я — игрок «Лейкерс», я счастлив в команде и всегда так чувствовал себя все шесть лет в клубе. Надеюсь, так же и продолжится», — приводит журналист Дэйв Макменамин слова Джеймса.

Леброн Джеймс выступает за «Лейкерс» с 2018 года. В сезоне-2023/24 форвард принял участие в 49 матчах, набирая в среднем 24,8 очка, а также делая 7,2 подбора и 7,8 передачи за игру.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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