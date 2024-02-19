Леброн Джеймс заявил, что не задумывается об уходе из «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не думает об уходе из клуба.

Нынешний контракт 39-летнего баскетболиста действует до конца сезона-2023/24, при этом у игрока есть опция продления соглашения еще на один год.

«Я — игрок «Лейкерс», я счастлив в команде и всегда так чувствовал себя все шесть лет в клубе. Надеюсь, так же и продолжится», — приводит журналист Дэйв Макменамин слова Джеймса.

Леброн Джеймс выступает за «Лейкерс» с 2018 года. В сезоне-2023/24 форвард принял участие в 49 матчах, набирая в среднем 24,8 очка, а также делая 7,2 подбора и 7,8 передачи за игру.