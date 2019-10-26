Коди Топперт: «Кокошков еще получит шанс стать наставником клуба НБА»

Тренер «Мемфис Тайгерс» Коди Топперт в интервью «Известиям» отметил, что сербский специалист Игор Кокошков еще получит свой шанс на самостоятельную работу в НБА.

— Игор Кокошков стал ассистентом главного тренера в «Сакраменто». Это был правильный выбор — вновь пойти на понижение?

— Почему нет, это интересный вызов для него. В «Сакраменто» собрался талантливый и сложный коллектив, из которого надо сделать команду. И знания Игора, его способность стратегически мыслить, анализировать соперника принесут им хороший результат. Я пристально буду следить за «Кингс» и уверен, что Кокошков еще получит шанс стать главным тренером клуба НБА.