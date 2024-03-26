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Сегодня, 04:18

«Кливленд» разгромил «Шарлотт» и прервал серию из трех поражений

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Кливленд» дома разгромил «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:92.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Брендон Миллер, набравший 24 очка.

«Кливленд» прервал серию из трех поражений. «Шарлотт» потерпел пятое поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Шарлотт» — 115:92 (20:20, 31:17, 27:29, 37:26)

К: Аллен (17 + 13 подборов), Мобли, Нианг (оба — 17)

Ш: Миллер (24), Бриджес (13), Манн, Уильямс (оба — 12)

БК Кливленд Кавальерс
БК Шарлотт Хорнетс
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