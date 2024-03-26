«Кливленд» разгромил «Шарлотт» и прервал серию из трех поражений
«Кливленд» дома разгромил «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:92.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Брендон Миллер, набравший 24 очка.
«Кливленд» прервал серию из трех поражений. «Шарлотт» потерпел пятое поражение кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Кливленд» — «Шарлотт» — 115:92 (20:20, 31:17, 27:29, 37:26)
К: Аллен (17 + 13 подборов), Мобли, Нианг (оба — 17)
Ш: Миллер (24), Бриджес (13), Манн, Уильямс (оба — 12)
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