«Нью-Йорк» победил «Детройт», Дивинченцо набрал 40 очков

«Нью-Йорк» дома обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:99.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Донте Дивинченцо, набравший 40 очков. Форвард «Никс» Джош Харт сделал трипл-дабл: у него 11 очков, 14 подборов и 10 результативных передач.

В параллельных матчах «Атланта» победила «Бостон» (120:118), а «Бруклин» оказался сильнее «Торонто» (96:88).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Детройт» — 124:99 (36:17, 23:25, 36:24, 29:33)

Н: Дивинченцо (40), Брансон (28), Богданович, Макбрайд (оба — 13)

Д: Сассер (24), Фурнье (15), Вайзман (14 + 11 подборов)

«Атланта» — «Бостон» — 120:118 (22:44, 34:30, 34:22, 30:22)

А: Хантер (24), Богданович (22), Маррей (19)

Б: Тейтум (37), Браун (24), Порзингис (17)

«Торонто» — «Бруклин» — 88:96 (20:22, 25:27, 24:19, 19:28)

Т: Трент (18), Фримэн-Либерти (15), Агбаджи (11)

Б: Уотфорд, Шредер (оба — 19), Бриджес (13)