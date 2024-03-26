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Сегодня, 01:35

Центровой «Торонто» Портер может быть дисквалифицирован за ставки на матчи со своим участием

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Джонтей Портер.
Фото USA Today Sports

НБА временно отстранила центрового «Торонто» Джонтея Портера от участия в официальных матчах, сообщает ESPN.

Лига начала расследование в отношении 24-летнего американца: игрока подозревают в том, что он делал ставки на матчи со своим участием.

Сообщается, что вокруг ставок на личную статистику Портера в матчах «Торонто» с «Лос-Анджелес Клипперс» (26 января, 107:127) и с «Сакраменто» (20 марта, 89:123) был зафиксирован «нездоровый интерес».

Было зарегистрировано большое количество ставок на «тотал меньше» набранных Портером очков, сделанных подборов, передач и выполненных трехочковых. В обоих встречах баскетболист выполнил все условия для того, чтобы эти ставки были успешными. Также портал DraftKings сообщил, что ставка на тотал меньше реализованных трехочковых со стороны Портера в матче с «Клипперс» стала самой прибыльной в тот игровой день.

Баскетболистам НБА, а также всем работникам клубов и самой лиги запрещено делать ставки на матчи турнира, в том числе запрещено использовать подставных лиц для того, чтобы делать ставки на события лиги.

БК Торонто Рэпторз
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