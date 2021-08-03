«Кливленд» готов предложить Аллену контракт на 100 миллионов долларов
Центровой «Кливленда» Джарретт Аллен останется в клубе, сообщил в Twitter инсайдер Марк Стейн. «Кавальерс» в данный момент готовят 23-летнему американцу предложение на 100 миллионов долларов. Соглашение будет рассчитано на 5 лет.
Напомним, Аллен в январе этого года перешел в «Кливленд» из «Брулкина» в результате обмена с участием Джеймса Хардена.
В прошлом сезоне в 51 матче за «Кавальерс» Аллен набирал в среднем 13,2 очка, 9,9 подбора и 1,4 блок-шота.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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