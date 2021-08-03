«Кливленд» готов предложить Аллену контракт на 100 миллионов долларов

Центровой «Кливленда» Джарретт Аллен останется в клубе, сообщил в Twitter инсайдер Марк Стейн. «Кавальерс» в данный момент готовят 23-летнему американцу предложение на 100 миллионов долларов. Соглашение будет рассчитано на 5 лет.

Напомним, Аллен в январе этого года перешел в «Кливленд» из «Брулкина» в результате обмена с участием Джеймса Хардена.

В прошлом сезоне в 51 матче за «Кавальерс» Аллен набирал в среднем 13,2 очка, 9,9 подбора и 1,4 блок-шота.