«Сан-Антонио» и «Сакраменто» претендуют на Папапетру

Форвард «Панатинаикоса» Яннис Папапетру может продолжить карьеру в НБА. Как сообщает в Twitter инсайдер Маттео Андреани, «Сан-Антонио» и «Сакраменто» заинтересованы в 27-летнем греке.

Баскетболист в июле подписал новый контракт с «Панатинаикосом» на два года, но в нем есть пункт об отъезде в НБА.

В прошлом сезоне Папапетру сыграл в 27 матчах Евролиги, набирая в среднем 12,1 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи.