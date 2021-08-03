«Сан-Антонио» и «Сакраменто» претендуют на Папапетру
Форвард «Панатинаикоса» Яннис Папапетру может продолжить карьеру в НБА. Как сообщает в Twitter инсайдер Маттео Андреани, «Сан-Антонио» и «Сакраменто» заинтересованы в 27-летнем греке.
Баскетболист в июле подписал новый контракт с «Панатинаикосом» на два года, но в нем есть пункт об отъезде в НБА.
В прошлом сезоне Папапетру сыграл в 27 матчах Евролиги, набирая в среднем 12,1 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю