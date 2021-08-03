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«Сан-Антонио» и «Сакраменто» претендуют на Папапетру

01:12
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Форвард «Панатинаикоса» Яннис Папапетру может продолжить карьеру в НБА. Как сообщает в Twitter инсайдер Маттео Андреани, «Сан-Антонио» и «Сакраменто» заинтересованы в 27-летнем греке.

Баскетболист в июле подписал новый контракт с «Панатинаикосом» на два года, но в нем есть пункт об отъезде в НБА.

В прошлом сезоне Папапетру сыграл в 27 матчах Евролиги, набирая в среднем 12,1 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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