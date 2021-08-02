Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Tokyo 2020
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Карри и «Голден Стэйт» близки к продлению контракта на четыре года и 215 миллионов долларов

20:28
Теги:

«Голден Стэйт» оформят новый контракт с защитником Стефеном Карри после открытия рынка свободных агентов, сообщает инсайдер Марк Стейн.

Действующее соглашение Карри с его клубом истекает через год. Зарплата за сезон-2021/22 составит 45,7 миллиона долларов.

Отмечается, что новый контракт будет рассчитан на четыре года. 33-летний баскетболист заработает 215 миллионов долларов.

В прошедшем сезоне разыгрывающий набирал в среднем по 32,0 очка, 5,8 передачи, 5,5 подбора и 1,2 перехвата, а также занял третье место в голосовании за титул MVP.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Фанатичное насилие над человеком делает вас куском дерьма». На Западе реагируют на олимпийский дебют трансгендера
Сын Рудакова назвал причину смерти актера
Алтайскую школьницу удерживал в подвале 40-летний мужчина
Что ждет каждый из знаков китайского гороскопа в августе
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд