Карри и «Голден Стэйт» близки к продлению контракта на четыре года и 215 миллионов долларов
«Голден Стэйт» оформят новый контракт с защитником Стефеном Карри после открытия рынка свободных агентов, сообщает инсайдер Марк Стейн.
Действующее соглашение Карри с его клубом истекает через год. Зарплата за сезон-2021/22 составит 45,7 миллиона долларов.
Отмечается, что новый контракт будет рассчитан на четыре года. 33-летний баскетболист заработает 215 миллионов долларов.
В прошедшем сезоне разыгрывающий набирал в среднем по 32,0 очка, 5,8 передачи, 5,5 подбора и 1,2 перехвата, а также занял третье место в голосовании за титул MVP.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю