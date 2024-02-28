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Сегодня, 05:28

«Даллас» проиграл «Кливленду». Дончич оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» на выезде проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 119:121. Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич оформил дабл-дабл — 45 очков и 14 передач.

В других встречах «Вашингтон» на своем паркете потерпел поражение от «Голден Стэйт» (112:123), «Орландо» выиграл у «Бруклина» (108:82).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Голден Стэйт» — 112:123 (25:23, 33:37, 17:38, 37:25)

В: Кузма (27 + 12 подборов), Бэгли (20), Кисперт (20), Шэмет (16), Джонс (14 + 16 передач).

Г: Томпсон (25), Куминга (21), Карри (18).

«Орландо» — «Бруклин» — 108:82 (33:25, 25:19, 30:15, 20:23)

О: Ф. Вагнер (21), Вагнер (16), Энтони (12), Фульц (12).

Б: Шредер (15), Уотфорд (15), Клэкстон (10).

«Кливленд» — «Даллас» — 121:119 (23:24, 37:32, 23:26, 38:37)

К: Митчелл (31), Струс (21), Аллен (19), Э. Мобли (12), Леверт (11).

Д: Дончич (45 + 14 передач), Ирвинг (30), Вашингтон (11).

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