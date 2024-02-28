«Бостон» одержал победу над «Филадельфией». Тейтум и Порзингис оформили дабл-даблы

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«Бостон» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:99. У «Селтикс» дабл-даблы оформили Джейсон Тейтум и Кристапс Порзингис.

В других встречах «Атланта» выиграла у «Юты» (124:97), «Нью-Йорк» дома проиграл «Нью-Орлеану» (92:115).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Филадельфия» — 117:99 (30:30, 23:21, 33:24, 31:24)

Б: Браун (31), Тейтум (29 + 11 подборов), Порзингис (23 + 12 подборов), Холидэй (13).

Ф: Макси (32), Каунсил (16), Пэйн (13), Харрис (13).

«Атланта» — «Юта» — 124:97 (26:18, 29:26, 34:25, 35:28)

А: Джонсон (22 + 13 подборов), Хантер (20), Богданович (19), Мюррэй (17 + 11 передач), Бей (16).

Ю: Секстон (22), Кесслер (14 + 12 подборов), Джордж (14).

«Нью-Йорк» — «Нью-Орлеан» — 92:115 (19:26, 28:22, 20:26, 25:41)

НЙ: Дивинченцо (23), Богданович (20), Ачиува (15), Харт (15 + 10 подборов).

НО: Мерфи (26), Ингрэм (24), Уильямсон (21), Джонс (15).