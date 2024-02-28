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Сегодня, 03:45

«Голден Стэйт» продлил контракт с Керром

Евгений Козинов
Корреспондент
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Стивен Керр.
Фото USA Today Sports

«Голден Стэйт» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с главным тренером Стивеном Керром. С 58-летним специалистом, который работает с командой с 2014 года, заключено долгосрочное соглашение, подробности которого не уточняются.

Ранее появилась информация, что «Уорриорз» подпишут с Керром двухлетний контракт на 35 миллионов долларов, что сделает его самым высокооплачиваемым тренером в истории НБА.

В текущем регулярном чемпионате НБА «Голден Стэйт» с результатом 28-54 идет на 10-м месте в Западной конференции.

Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
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