«Голден Стэйт» продлил контракт с Керром

«Голден Стэйт» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с главным тренером Стивеном Керром. С 58-летним специалистом, который работает с командой с 2014 года, заключено долгосрочное соглашение, подробности которого не уточняются.

Ранее появилась информация, что «Уорриорз» подпишут с Керром двухлетний контракт на 35 миллионов долларов, что сделает его самым высокооплачиваемым тренером в истории НБА.

В текущем регулярном чемпионате НБА «Голден Стэйт» с результатом 28-54 идет на 10-м месте в Западной конференции.