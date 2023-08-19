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Сегодня, 07:03

«Клипперс» в новом сезоне НБА больше других команд проведут в дороге

Евгений Козинов
Корреспондент
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Обозреватель «Клипперс» Томер Азарли опубликовал в Twitter результаты исследования расписания сезона-2023/24 в НБА.

По информации источника, «Клииперс» больше других команд в новом сезоне проведут в дороге. Команде из Лос-Анджелеса придется преодолеть 81 545 километров. На второй строчке по этому показателю «Бруклин», который преодолеет на 5800 километров меньше.

Чемпион прошлого сезона НБА «Денвер» располагается в этом рейтинге на последнем месте — 54 276 км в пути.

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