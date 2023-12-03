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Сегодня, 04:56

«Голден Стэйт» проиграл «Клипперс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Клипперс» переиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:112.

В другой встрече «Шарлотт» потерпел поражение от «Миннесоты» — 117:123.

НБА

Регулярный чемпионат

«Клипперс» — «Голден Стэйт» — 113:112 (22:33, 26:34, 37:25, 28:20)

К: Джордж (25), Харден (21), Леонард (20), Зубац (12), Тайс (12), Пауэлл (12).

Г: Карри (22 + 11 передач), Др. Грин (21), Муди (21), Томпсон (17).

«Шарлотт» — «Миннесота» — 117:123 (23:30, 36:32, 28:26, 30:35)

Ш: Розир (23), Бриджес (22), Вашингтон (18), Хэйворд (17), Миллер (14).

М: Таунс (28), Гобер (26 + 12 подборов), Рид (23), Конли (14 + 10 передач).

Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Шарлотт Хорнетс
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