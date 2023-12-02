«Денвер» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Финикс»
«Денвер» на выезде победил «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:111.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Санс» Юсуф Нуркич, набравший 31 очко, у Кевина Дюранта — 30. У «Наггетс» больше всего очков набрал Никола Йокич (21).
«Денвер» одержал четвертую победу подряд и занимает второе место на «Западе». «Финикс» находится на шестой строчке.
НБА. Регулярный чемпионат
«Финикс» — «Денвер» — 111:119 (30:41, 33:29, 28:24, 20:25)
2 декабря. Финикс.
Источник: Таблица НБА
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