Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:48

«Денвер» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Финикс»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Денвер» на выезде победил «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:111.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Санс» Юсуф Нуркич, набравший 31 очко, у Кевина Дюранта — 30. У «Наггетс» больше всего очков набрал Никола Йокич (21).

«Денвер» одержал четвертую победу подряд и занимает второе место на «Западе». «Финикс» находится на шестой строчке.

НБА. Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Денвер» — 111:119 (30:41, 33:29, 28:24, 20:25)

2 декабря. Финикс.

Источник: Таблица НБА
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Финикс Санс
0
Читайте также
Бывший президент СБР Кравцов получил 7 лет колонии по делу о растрате
BWF приостановила членство Национальной федерации бадминтона России
Пленный ВСУ заявил о малопригодности немецких БМП Marder на фронте
Голикова анонсировала введение в РФ обязательного диспансерного наблюдения
Пожар на рынке «Садовод» в Москве. Главное
Убившую новорожденного ребенка в поезде МЦК мать осудили на три года
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюрант поднялся на 10-ю строчку в списке лучших снайперов НБА

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости