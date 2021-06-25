«Клипперс» обыграли «Финикс»
«Клипперс» переиграли «Финикс» в третьем матче плей-офф НБА (106:92). Счет в серии стал 2-1 в пользу «Санс».
Четвертая игра в серии состоится 27 июня.
НБА
Плей-офф
1/2 финала
Третий матч
«Клипперс» — «Финикс» — 106:92 (29:21, 17:27, 34:21, 26:23)
К: Джордж (27 + 16 подборов), Джексон (23), Зубац (15 + 16 подборов).
Ф: Эйтон (18), Пол (15 + 12 передач), Букер (15).
Счет в серии: 2-1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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