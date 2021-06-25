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«Клипперс» обыграли «Финикс»

06:36
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«Клипперс» переиграли «Финикс» в третьем матче плей-офф НБА (106:92). Счет в серии стал 2-1 в пользу «Санс».

Четвертая игра в серии состоится 27 июня.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Третий матч

«Клипперс» — «Финикс» — 106:92 (29:21, 17:27, 34:21, 26:23)

К: Джордж (27 + 16 подборов), Джексон (23), Зубац (15 + 16 подборов).

Ф: Эйтон (18), Пол (15 + 12 передач), Букер (15).

Счет в серии: 2-1.

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Евгений Козинов все материалы автора
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