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Кидд может возглавить «Даллас»

03:50
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Ассистент главного тренера «Лейкерс» Джейсон Кидд может стать новым главным тренером «Далласа». Как сообщает ESPN, он будет основным кандидатом на вакантный пост.

Сейчас клуб ведет поиски нового генерального менеджера после увольнения Донни Нельсона.

Напомним, Кидд вошел в тренерский штаб Фрэнка Вогеля в «Лейкерс» в 2019 году. С 2014 по 2018-й Джейсон тренировал «Милуоки», с 2013 по 2014-й — «Бруклин».

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Евгений Козинов все материалы автора
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