Кидд может возглавить «Даллас»
Ассистент главного тренера «Лейкерс» Джейсон Кидд может стать новым главным тренером «Далласа». Как сообщает ESPN, он будет основным кандидатом на вакантный пост.
Сейчас клуб ведет поиски нового генерального менеджера после увольнения Донни Нельсона.
Напомним, Кидд вошел в тренерский штаб Фрэнка Вогеля в «Лейкерс» в 2019 году. С 2014 по 2018-й Джейсон тренировал «Милуоки», с 2013 по 2014-й — «Бруклин».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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