Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Клэй Томпсон вернулся к полноценным тренировкам с контактом

19:14
Теги:

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр сообщил, что защитник Клэй Томпсон возобновил участие в полноценных тренировках.

«Клэй тренируется в формате «5 на 5», но это не значит, что он сможет выйти на площадку на следующей неделе», — приводит официальный сайт НБА слова Керра.

Томпсон полностью пропустил сезон-2019/20 из-за разрыва передней крестообразной связки колена в финальной серии плей-офф сезона-2018/19. Также 31-летний американец не играл в сезоне-2020/21 из-за повреждения ахиллова сухожилия, которое он получил в межсезонье.

Дополнительная информация:

https://www.nba.com/news/klay-thompson-progresses-to-5-on-5-workouts

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
10 причин отказаться от алкоголя
Польша не признает заключенные «за спиной» договоренности по ситуации с мигрантами
0