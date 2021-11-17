Клэй Томпсон вернулся к полноценным тренировкам с контактом
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр сообщил, что защитник Клэй Томпсон возобновил участие в полноценных тренировках.
«Клэй тренируется в формате «5 на 5», но это не значит, что он сможет выйти на площадку на следующей неделе», — приводит официальный сайт НБА слова Керра.
Томпсон полностью пропустил сезон-2019/20 из-за разрыва передней крестообразной связки колена в финальной серии плей-офф сезона-2018/19. Также 31-летний американец не играл в сезоне-2020/21 из-за повреждения ахиллова сухожилия, которое он получил в межсезонье.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.nba.com/news/klay-thompson-progresses-to-5-on-5-workouts
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю