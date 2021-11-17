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«Юта» разгромила «Филадельфию»

«Юта» дома обыграла «Филадельфию»
08:21
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«Юта» разгромила «Филадельфию» (120:85) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Боян Богданович, набравший 27 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Шейк Милтон, заработавший 18 очков.

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Регулярный сезон

«Юта» — «Филадельфия» — 120:85 (30:28, 33:19, 34:19, 23:19)

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Виктория Кравченко все материалы автора
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