«Юта» разгромила «Филадельфию»
«Юта» разгромила «Филадельфию» (120:85) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
В составе победителей самым результативным стал Боян Богданович, набравший 27 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Шейк Милтон, заработавший 18 очков.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Юта» — «Филадельфия» — 120:85 (30:28, 33:19, 34:19, 23:19)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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