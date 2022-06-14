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Сегодня, 07:24

Клэй Томпсон стал третьим игроком в истории финалов плей-офф НБА со 100 трехочковыми попаданиями

Иван Торопцев
Корреспондент
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Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон достиг отметки в 100 трехочковых в финалах плей-офф НБА в пятом матче серии против «Бостона» (104:94).

Томпсон стал третьим баскетболистом в истории, которому удалось забросить 100 бросков из-за дуги в финалах НБА. До него это удавалось лишь Стефену Карри и Леброну Джеймсу.

«Голден Стэйт» ведет в серии с «Бостоном» со счетом 3-2. Шестой матч состоится 17 июня, начало — в 4.00 (мск).

БК Голден Стэйт Уорриорз
Клэй Томпсон
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