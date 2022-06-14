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Сегодня, 07:24

Карри впервые в карьере не смог забросить ни одного трехочкового в плей-офф НБА

Сергей Разин
корреспондент
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Стефен Карри в матче с Бостоном.
Фото USA Today Sports

«Голден Стэйт» в пятом матче финальной серии НБА обыграл «Бостон» (104:94).

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри не смог реализовать ни одного трехочкового, сделав 9 попыток. Таким образом, 34-летний американец впервые в карьере не смог забросить трехочковый в матче плей-офф. Также прервалась его серия из 233 матчей подряд, в которых ему удавалось забросить хотя бы один трехочковый.

При этом Карри вышел на десятое место по ассистам в финалах плей-офф НБА. У разыгрывающего 196 ассистов.

Счет в серии 3-2, «Голден Стэйт» впервые вышел вперед. Шестой матч пройдет 17 июня в Бостоне и начнется в 4:00 мск.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
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