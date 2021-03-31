Казинс может подписать 10-дневный контракт с «Клипперс»

Центровой Демаркус Казинс и «Клипперс» близки к подписанию 10-дневного контракта, сообщает 31 марта The Athletic.

Казинс начинал нынешний сезон в «Хьюстоне», но после 25 матчей был отчислен из-за разногласий с руководством. Его статистика в этом году: 9,6 очка и 7,6 подбора за 20 минут.

До этого 30-летний Казинс пропустил сезон-2019/20 из-за разрыва крестообразных связок колена.