Лу Уильямс отказался от идеи завершить карьеру и присоединился к «Атланте»

Защитник Лу Уильямс присоединился к «Атланте» спустя почти неделю после трейда из «Клипперс», сообщает ESPN 31 марта.

Баскетболист оказался не готов к обмену из лос-анджелесского клуба и раздумывал о завершении карьеры. Он все же пришел к выводу, что будет играть за команду из родного города.

«Я все еще думаю, что могу играть на высоком уровне. Считаю, что могу помочь этой команде. У меня есть возможность завершить сезон с этой командой, это я и сделаю», — сказал Уильямс.

В 42 матчах сезона 34-летний Уильямс набирает 12,1 очка и 3,4 передачи в среднем за игру.