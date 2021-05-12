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Кайри Ирвинг не доиграл матч против «Чикаго» из-за удара локтем в лицо

07:06

Разыгрывающий защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг получил повреждение в матче регулярного чемпионата НБА против «Чикаго» (115:107). 29-летний американец был вынужден покинуть площадку в третьей четверти после того, как получил удар локтем в лицо от центрового Николы Вучевича.

Как сообщила пресс-служба «Нетс», Ирвинг пропустит оставшуюся часть матча из-за ушиба лица. Игроку предстоит пройти медицинское обследование, после которого станут известны подробности восстановления.

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