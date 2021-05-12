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«Майами» вышел в плей-офф НБА

06:49
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«Майами» выиграл у «Бостона» (129:121) в матче регулярного чемпионата НБА. «Хит» обеспечили себе место в плей-офф. Команда идет на 6-м месте в Восточной конференции с результатом 38-31.

Напомним, в прошлом сезоне «Майами» играл в финале плей-офф НБА.

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