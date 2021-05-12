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Митчелл пропустит остаток регулярного чемпионата НБА

07:32

Атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл больше не сыграет в этом регулярном чемпионате НБА. Как сообщает пресс-служба клуба, игрок не успеет восстановиться от растяжения связок голеностопного сустава, полученного 16 апреля.

Перед стартом плей-офф Митчелл пройдет новое обследование, по итогам которого будет принято решение о его возможности выходить на паркет.

В сезоне-2020/21 Митчелл набирает в среднем по 26,4 очка, 4,4 подбора, 5,2 передачи за матч.

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