Кавай Леонард опять получил травму и не сыграет с «Голден Стэйт»

Форвард «Клипперс» Кавай Леонард пропустит матч регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт», сообщает ESPN. 31-летний американец получил травму и выбыл на неопределенный срок.

Леонард получил растяжение правого голеностопного сустава во время неудачного приземления после блок-шота в матче против «Юты» (121:114).

В этом сезоне баскетболист уже пропустил 12 матчей и вернулся в строй лишь на прошлой неделе. После возвращения он сыграл всего три встречи.

Матч «Голден Стэйт» — «Клипперс» состоится в четверг, 24 ноября. Начало встречи — 06.00 по московскому времени.