«Детройт» обыграл «Денвер» и прервал неудачную серию

«Детройт» на выезде выиграл у «Денвера» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:108. «Пистонс» прервали свою неудачную серию из семи поражений.

«Наггетс» идут на 7-м месте в Западной конференции, а «Детройт» — на последнем в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Детройт» — 108:110 (29:28, 28:30, 24:25, 27:27)

Ден: Йокич (31 + 10 передач), Портер (18 + 9 подборов), Гордон (17).

Дет: Богданович (22), Беркс (21), Нокс (17), Бэгли (14).