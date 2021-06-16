Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Бывший тренер Йокича подпишет многолетний контракт с «Голден Стэйт»

19:08
Теги:

Сербский специалист Деян Милоевич будет работать в тренерском штабе главного тренера «Уорриорз» Стива Керра, сообщает Eurohoops.

Как сообщает агент Мишко Разнатович, 44-летний специалист договорился о многолетнем контракте с «Голден Стэйт».

Милоевич заканчивал европейский сезон в качестве главного тренера черногорской «Будучности». До этого Деян работал с 2012 по 2020 годы в белградской «Меге» — Милоевич известен как первый тренер в профессиональной карьере центрового Николы Йокича, ставшего MVP в сезоне НБА-20/21.

Читайте также

Турция — Уэльс, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча
Путин указал на единственное обязательство России перед Украиной
Поэт Василий Бородин покончил с собой в Москве
Что означает номер квартиры в которой вы живете

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное