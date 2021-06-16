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Кавай получил разрыв крестообразной связки

20:03
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У лидера «Клипперс» Кавая Леонарда диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена, утверждает инсайдер Шэмс Чарания в Twitter.

Срок восстановления 29-летнего форварда займет не менее полугода.

Действующий контракт Ленарда с «Клипперс» истекает этим летом, но в нем есть опция игрока. Если он ее отклонит, то будет иметь право на 4-летнее продление с зарплатой в 175 миллионов долларов.

В плей-офф-2021 Леонард сыграл за «Клипперс» в 11 матчах, набрал 30,3 очка, 7,7 подбора и 4,4 передачи.

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