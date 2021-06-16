Кавай получил разрыв крестообразной связки
У лидера «Клипперс» Кавая Леонарда диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена, утверждает инсайдер Шэмс Чарания в Twitter.
Срок восстановления 29-летнего форварда займет не менее полугода.
Действующий контракт Ленарда с «Клипперс» истекает этим летом, но в нем есть опция игрока. Если он ее отклонит, то будет иметь право на 4-летнее продление с зарплатой в 175 миллионов долларов.
В плей-офф-2021 Леонард сыграл за «Клипперс» в 11 матчах, набрал 30,3 очка, 7,7 подбора и 4,4 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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