Кармело Энтони останется в «Портленде»
08:10
Форвард Кармело Энтони близок к подписанию нового соглашения с «Портлендом». Договор будет рассчитан на один год, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.
В прошлом сезоне Энтони провел за «Блэйзерс» 58 матчей, в которых набирал 15,4 очка и 6,3 подбора.
Ранее Кармело выступал за «Денвер», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити» и «Хьюстон». Энтони — семикратный участник Матча звезд НБА. В составе сборной США он трижды становился победителем Олимпийских игр.
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