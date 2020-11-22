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Кармело Энтони останется в «Портленде»

08:10
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Форвард Кармело Энтони близок к подписанию нового соглашения с «Портлендом». Договор будет рассчитан на один год, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

В прошлом сезоне Энтони провел за «Блэйзерс» 58 матчей, в которых набирал 15,4 очка и 6,3 подбора.

Ранее Кармело выступал за «Денвер», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити» и «Хьюстон». Энтони — семикратный участник Матча звезд НБА. В составе сборной США он трижды становился победителем Олимпийских игр.

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