Кармело Энтони останется в «Портленде»

Форвард Кармело Энтони близок к подписанию нового соглашения с «Портлендом». Договор будет рассчитан на один год, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

В прошлом сезоне Энтони провел за «Блэйзерс» 58 матчей, в которых набирал 15,4 очка и 6,3 подбора.

Ранее Кармело выступал за «Денвер», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити» и «Хьюстон». Энтони — семикратный участник Матча звезд НБА. В составе сборной США он трижды становился победителем Олимпийских игр.