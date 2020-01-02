Карим Абдул-Джаббар: «Стерн распространил баскетбол по всему миру»

Легендарный игрок НБА Карим Абдул-Джаббар выразил соболезнования в связи со смертью бывшего комиссара лиги Дэвида Стерна. Стерн скончался 1 января в возрасте 77 лет после кровоизлияния в мозг.

«Дэвид Стерн позволил поднять популярность в НБА во всем мире так же, как и любой игрок на площадке, он распространил эту игру по всему миру. У него была страсть к игре, к лиге и к игрокам, которую мы все очень любили. Его будет не хватать и его никогда не забудут», — написал Абдул-Джаббар в Twitter.