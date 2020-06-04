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Источник: в НБА утвердили формат плей-офф из 22-х команд

21:15
НБА.
НБА.
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Совет управляющих НБА утвердил изменение формата соревнования, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа.

Сообщается, что руководители лиги согласовали возобновление сезона-2019/20 с плей-офф, в котором будут участвовать 22 команды. Матчи планируется начать 31 июля. Финалы должны завершиться не позднее 12 октября. Планируется проведение матчей в спорткомплексе ESPN Wide World во Флориде.

Указано, что против такого решения проголосовал только один клуб — «Портленд». Ожидается, что тренировочные лагеря откроются 30 июня. 18 октября должен открыться рынок свободных агентов. Ранее турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.

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