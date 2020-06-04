Источник: в НБА утвердили формат плей-офф из 22-х команд

Совет управляющих НБА утвердил изменение формата соревнования, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа.

The NBA's Board of Governors have approved the 22-team format to resume 2019-20 season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 4, 2020

Сообщается, что руководители лиги согласовали возобновление сезона-2019/20 с плей-офф, в котором будут участвовать 22 команды. Матчи планируется начать 31 июля. Финалы должны завершиться не позднее 12 октября. Планируется проведение матчей в спорткомплексе ESPN Wide World во Флориде.

Указано, что против такого решения проголосовал только один клуб — «Портленд». Ожидается, что тренировочные лагеря откроются 30 июня. 18 октября должен открыться рынок свободных агентов. Ранее турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.