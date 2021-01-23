Ирвинг назвал унизительными два поражения «Бруклина» от «Кливленда» подряд

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг прокомментировал два поражения «Нетс» подряд от «Кливленда» в регулярном чемпионате НБА.

«Это были два унизительных проигрыша», — цитирует ESPN Ирвинга.

«Бруклин» занимает седьмое место в Восточной конференции с 9 победами и 8 поражениями. Ранее, 14 января состав «Нетс» пополнил самый ценный игрок регулярного чемпионата НБА-2017/18 Джеймс Харден.