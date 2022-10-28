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Сегодня, 09:24

Ирвинг и Дюрант набрали по 100 очков в трех проигранных матчах «Бруклина». Такое случилось второй раз в истории НБА

Виктория Кравченко
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Игроки «Бруклина» Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант повторили антирекорд НБА.

В последних трех матчах Ирвинг набрал 103 очка, а Дюрант — 107, но это не спасло «Нетс» от трех поражений подряд.

Ирвинг и Дюрант стали вторым дуэтом игроков в истории НБА, которые со своей командой проиграли три матча подряд, несмотря на результативность в более 100 очков. В 1983 году «Наггетс» потерпели три поражения, несмотря на высокую результативность Алекса Инглиша и Кики Вандевея.

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