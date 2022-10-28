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Сегодня, 09:56

19-летний Банкеро повторил рекорд Чемберлена на старте карьеры в НБА

Виктория Кравченко
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Форвард «Орландо» Паоло Банкеро провел свои первые 5 матчей в НБА в карьере. В них он набирал в среднем по 24,0 очка.

Как сообщает ESPN, 19-летний итальянец стал только седьмым игроком в истории лиги, которому удалось набирать не менее 20 очков в первых пяти матчах. Он был выбран под общим первым номером на драфте 2022 года.

Ранее такой результативностью на старте карьер отметились Уилт Чемберлен, Элвин Хэйс, Грант Хилл, Оскар Робертсон, Доминик Уилкинс и Джон Уильямсон.

БК Орландо Мэджик
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