«Индиана» проиграла «Голден Стэйт», «Чикаго» выиграл у «Миннесоты»

«Индиана» проиграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА (107:111).

В других встречах «Чикаго» в овертайме выиграл у «Миннесоты» (133:126 ОТ), «Майами» переиграл «Торонто» (116:108), «Нью-Орлеан» одолел «Детройт» (128:118), «Оклахома» одержала победу над «Сан-Антонио» (102:99).

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Торонто» — 116:108 (32:35, 34:21, 26:29, 24:23)

«Чикаго» — «Миннесота» — 133:126 ОТ (32:34, 36:24, 28:32, 23:29, 14:7)

«Нью-Орлеан» — «Детройт» — 128:118 (33:39, 31:30, 32:27, 32:22)

«Оклахома» — «Сан-Антонио» — 102:99 (28:21, 12:24, 36:28, 26:26)

«Индиана» — «Голден Стэйт» — 107:111 (22:25, 36:31, 22:28, 27:27)