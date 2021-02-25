«Кливленд» переиграл «Хьюстон», «Бостон» потерпел поражение от «Атланты»

«Кливленд» переиграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА (112:96). «Рокетс» потерпели девятое кряду поражение.

В другой встрече «Атланта» выиграла у «Бостона» (127:112).

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Бостон» — 127:112 (40:27, 32:22, 27:29, 28:34)

А: Галлинари (38), Янг (33), Коллинз (14 + 11 подборов).

Б: Браун (17), Тиг (14), Тейтум (13).

«Кливленд» — «Хьюстон» — 112:96 (27:17, 21:33, 34:24, 30:22)

К: Аллен (26 + 18 подборов), Секстон (23), Уиндлер (13).

Х: Уолл (20), Оладипо (17), Гордон (17).