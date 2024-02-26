«Индиана» разгромила «Даллас», Тернер и Дончич набрали по 33 очка

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«Индиана» дома разгромила «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:111.

Самыми результативными игроками встречи стали центровой хозяев Майлз Тернер и защитник гостей Лука Дончич — оба набрали по 33 очка.

«Индиана» занимает шестое место в таблице Восточной конференции НБА, «Даллас» идет на восьмой строчке «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Даллас» — 133:111 (32:32, 35:28, 33:31, 33:20)

И: Тернер (33), Хэлибертон (17), Нембхард, Шеппард (оба — 15)

Д: Дончич (33), Ирвинг (29), Грин (14)